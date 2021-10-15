Прокуратура уличила мэрию Кемерова в недостаточной защите населения

Проведенная прокуратурой проверка показала, что Рудничный район и Лесная поляна в Кемерове не были охвачены средствами для оперативного коллективного информирования жителей. Отмечается, что данная система применяется в чрезвычайных ситуациях и напрямую влияет на скорость эвакуации и принятия мер по спасению жизни и здоровья населения.

‒ В связи с этим прокуратурой города в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию города спроектировать и установить коллективные средства оповещения, ‒ сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас работы по монтажу и подключению электросирен находятся в стадии завершения.

Ранее в Кузбассе прошла массовая тренировка по ГО и проверка сирен.