Прокуратура уличила кузбасских коммунальщиков в накрутке стоимости ЖКУ на 300 млн рублей

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В ряде муниципалитетов Кемеровской области надзорный орган выявил почти 100 нарушений в сфере ЖКХ. Управляющие организации при утверждении тарифов необоснованно включили в расходы миллионы рублей.

Несколько административных и уголовных дел возбуждено в Кузбассе по фактам незаконного увеличения расходов на коммунальные услуги, что вело к росту тарифов. Всего за 2021 год прокуратура выявила 99 нарушений в разных муниципалитетах, среди которых нарушения законодательства:

  • о тарифообразовании (Кемерово, Мыски, Осинники, Кузнецкий и Центральный районы г. Новокузнецка, Новокузнецкий район);
  • о порядке ценообразования (г. Киселевск);
  • об энергосбережении и энергетической эффективности (Белово, Киселевск, Мариинск, Прокопьевск, Рудничный район г. Кемерово, Кемеровский, Крапивинский, Новокузнецкий, Промышленновский районы);
  • о технологическом присоединении (Таштагол, Топки, Центральный район г. Кемерово, Новоильинский район г. Новокузнецка);
  • о стандартах раскрытия информации.

Кроме того, руководитель одного предприятия незаконно получил премию 200 тыс. рублей, также завышались цены на ремонт более чем на 2 млн рублей. Именно эти случаи привели к возбуждению уголовных дел.

— В связи с необоснованным включением в расходы более 300 млн. рублей при утверждении тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение прокуратурой области внесено представление в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса, — сообщили в областной прокуратуре.

Теперь РЭК уберет из расчетов на 2022 год необоснованные расходы, что поможет снизить цены на ЖКУ в следующем году.


По результатам прокурорской проверки было внесено 44 представления, возбуждено семь административных и два уголовных дела.

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