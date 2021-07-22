Прокуратура уличила кузбасских коммунальщиков в накрутке стоимости ЖКУ на 300 млн рублей

Несколько административных и уголовных дел возбуждено в Кузбассе по фактам незаконного увеличения расходов на коммунальные услуги, что вело к росту тарифов. Всего за 2021 год прокуратура выявила 99 нарушений в разных муниципалитетах, среди которых нарушения законодательства:

о тарифообразовании (Кемерово, Мыски, Осинники, Кузнецкий и Центральный районы г. Новокузнецка, Новокузнецкий район);

о порядке ценообразования (г. Киселевск);

об энергосбережении и энергетической эффективности (Белово, Киселевск, Мариинск, Прокопьевск, Рудничный район г. Кемерово, Кемеровский, Крапивинский, Новокузнецкий, Промышленновский районы);

о технологическом присоединении (Таштагол, Топки, Центральный район г. Кемерово, Новоильинский район г. Новокузнецка);

о стандартах раскрытия информации.

Кроме того, руководитель одного предприятия незаконно получил премию 200 тыс. рублей, также завышались цены на ремонт более чем на 2 млн рублей. Именно эти случаи привели к возбуждению уголовных дел.

— В связи с необоснованным включением в расходы более 300 млн. рублей при утверждении тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение прокуратурой области внесено представление в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса, — сообщили в областной прокуратуре.

Теперь РЭК уберет из расчетов на 2022 год необоснованные расходы, что поможет снизить цены на ЖКУ в следующем году.

По результатам прокурорской проверки было внесено 44 представления, возбуждено семь административных и два уголовных дела.