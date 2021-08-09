Прокуратура уличила Фонд капремонта в незаконном начислении платы жителям Новокузнецка

Жилой дом в Новокузнецке был включен был включен в программу капитального ремонта в марте 2015 года, после чего в законодательстве произошли изменения, согласно которым платить за капремонт спустя определенный срок должны собственники помещений. Тем не менее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области в обход законодательства стал начислять плату раньше этого срока, что происходило в течение двух лет и трех месяцев.

В этой связи жительница южной столицы Кузбасса обратилась прокуратуру, дело дошло до суда. Однако Заводский районный суд не удовлетворил иск, после чего была подана апелляция.

Повторное слушание состоялось уже в Кемеровском областном суде, который признал действия Фонда незаконными и обязал произвести перерасчет, отменив решение первого суда. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, сообщили в облпрокуратуре.