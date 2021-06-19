Прокуратура сообщила предварительную причину крушения самолета в Кузбассе

По данным ведомства, сегодня утром, в 10:17, от пилотов самолета, взлетевшего с аэродрома Танай, поступил сигнал об отказе одного из двигателей. Во время снижения борт столкнулся с лесным массивом и потерпел крушение.

В самолете находились в общей сложности 19 человек, включая 17 парашютистов и двух пилотов. В прокуратуре подтвердили гибель четырех человек. Так известно, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще столько же - в среднем.

Напомним, ранее стало известно о крушении самолета около села в Кузбассе.