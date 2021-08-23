Прокуратура решила через суд запретить строительство завода в кузбасском заказнике

Как сообщили в надзорном ведомстве, в апреле 2021 года компания приступила к постройке асфальтобетонного завода на территории Барзасского государственного заказника в Березовском районе. Правда в ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что строительные действия нанесли вред охраняемой природной земле. Урон специалисты оценили в 133 миллионов рублей.

При этом администрация Кемеровского района не согласовала строительные работы с Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса. Как итог: земельный участок заказника без разрешения высшей инстанции был передан компании "Новосибирскавтодор".

В результате кемеровский природоохранный прокурор обратился с иском на компанию застройщика в суд. В настоящий момент возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) и ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).