Прокуратура разобралась в причинах появления черного снега в кузбасском городе

Прокурорская проверка в Киселевске проводилась вместе со специалистами Роспотребнадзора. Были отобраны пробы воздуха, которые затем исследовали в лабораторных условиях. Данные мероприятия были проведены после того, как местные жители пожаловались на черный снег.

Выяснилось, что на экологической обстановке негативно сказалась деятельность нескольких предприятий. А именно:

МП КГО "Кристалл" осуществляло выбросы загрязняющих веществ в воздух в отсутствие декларации о воздействии на окружающую среду. Правоохранители возбудили в отношении предприятия административное дело по ст. 8.5 КоАП РФ "Сокрытие или искажение экологической информации".

ООО ЦОФ "Краснокаменская" превышала предельную норму выбросов каменноугольной пыли. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ "Нарушение правил охраны атмосферного воздуха".

В воздухе на границе санитарно-защитной зоны котельной МП "Исток" обнаружено несоответствие качества по взвешенным веществам. В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического обеспечения населения".

Всех нарушителей обязали устранить нарушения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Кроме того, АО "Поляны" и АО "Луговое", занимающиеся угледобычей, применяли на своих объектах технологии массовых взрывов, что создавало риск нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха. Прокурор объявил руководителям данных предприятий предостережения.