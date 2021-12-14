Прокуратура разобралась в причинах появления черного снега в кузбасском городе

0
Фото:  

Правоохранители провели проверку, которая выявила несколько предприятий, негативно влиявших на экологическую ситуацию в одном из городов Кемеровской области.

Прокурорская проверка в Киселевске проводилась вместе со специалистами Роспотребнадзора. Были отобраны пробы воздуха, которые затем исследовали в лабораторных условиях. Данные мероприятия были проведены после того, как местные жители пожаловались на черный снег.


Выяснилось, что на экологической обстановке негативно сказалась деятельность нескольких предприятий. А именно:

  • МП КГО "Кристалл" осуществляло выбросы загрязняющих веществ в воздух в отсутствие декларации о воздействии на окружающую среду. Правоохранители возбудили в отношении предприятия административное дело по ст. 8.5 КоАП РФ "Сокрытие или искажение экологической информации".
  • ООО ЦОФ "Краснокаменская" превышала предельную норму выбросов каменноугольной пыли. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ "Нарушение правил охраны атмосферного воздуха".
  • В воздухе на границе санитарно-защитной зоны котельной МП "Исток" обнаружено несоответствие качества по взвешенным веществам. В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического обеспечения населения".

Всех нарушителей обязали устранить нарушения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Кроме того, АО "Поляны" и АО "Луговое", занимающиеся угледобычей, применяли на своих объектах технологии массовых взрывов, что создавало риск нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха. Прокурор объявил руководителям данных предприятий предостережения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31777

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined