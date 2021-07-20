Прокуратура проверит золотодобытчиков из-за публикаций о загрязнении кузбасских рек

Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области, расположены реки, указанные в публикациях, на территории Тисульского района. К проведению проверочных мероприятий помимо сотрудников природоохранной прокуратуры также были привлечены специалисты Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

В рамках организованной проверки экспертная команда в понедельник, 19 июля, провела выезд на промплощадки золотодобывающих компаний. Проводился он для осмотра лицензионных участков, акватории водных объектов и сбора образцов из вод близ объектов, где трудятся старатели.

Как уточнили в надзорном органе, меры для устранения нарушений будут приняты по результатам соответствующей проверки исполнения природоохранного законодательства.