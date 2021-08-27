Прокуратура проверит жалобы новокузнечан на навозный аромат в воздухе

Жительница села Ильинка в соцсети сообщила мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову о неприятном запахе, который продолжает раздражать жителей территории. В комментариях под одним из постов она указала, что отсутствие решения данной проблемы – это "издевательство" над живущими в небольшом поселении людьми.

– Вопрос! Сколько еще будут издеваться над нами, жителями Ильинки? Вот уже 4 дня опять стоит этот отвратительный запах навоза. И все говорят в норме. Когда вы примете меры? – написала новокузнечанка.

Обращением женщины заинтересовались специалисты пресс-службы комитета экологии Новокузнецка, которые заявили, что материалы и жалобы направлены в природоохранному прокурору.