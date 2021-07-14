Прокуратура проверит Томь в Новокузнецком районе на наличие нечистот

На место, указанное в соответствующем сообщении, выехали представитель новокузнецкой природоохранной прокуратуры совместно с экспертами Росприроднадзора, аккредитованной лаборатории, Кемеровского отдела охраны водных биологических ресурсов, а также отдела МВД по Новокузнецкому району.

К моменту публикации соответствующего релиза на сайте пресс-службы кузбасской прокуратуры были отобраны воды для выявления загрязнения, а также его источника.

Как отмечается, правоохранителями будет принят комплекс необходимых мер реагирования для устранения выявленных в ходе проверки нарушений.