Прокуратура проверит состояние воздуха в Новокузнецке

Проверка проходит совместно с лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области. Вчера, 20 октября, в трех точках Новокузнецка были отобраны пробы атмосферного воздуха. Специалисты определят в них наличие и концентрацию загрязняющих веществ.

‒ Кроме того, прокуратурой у крупных промышленных предприятий города истребованы информация и документы, подтверждающие выполнение ими планов мероприятий по уменьшению выбросов в период НМУ (неблагоприятных метеоусловий ‒ прим. ред.), ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Ранее редакция AVOKADO писала о создании в Кемерове рабочей группы, которая проследит за состоянием воздуха в областной столице.