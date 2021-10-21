Прокуратура проверит состояние воздуха в Новокузнецке

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Сотрудники прокуратуры проведут оценку состояния воздуха в южной столице Кузбасса.

Проверка проходит совместно с лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области. Вчера, 20 октября, в трех точках Новокузнецка были отобраны пробы атмосферного воздуха. Специалисты определят в них наличие и концентрацию загрязняющих веществ.

‒ Кроме того, прокуратурой у крупных промышленных предприятий города истребованы информация и документы, подтверждающие выполнение ими планов мероприятий по уменьшению выбросов в период НМУ (неблагоприятных метеоусловий ‒ прим. ред.), ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Ранее редакция AVOKADO писала о создании в Кемерове рабочей группы, которая проследит за состоянием воздуха в областной столице.

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