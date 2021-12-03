Прокуратура проверит сообщения о загрязнении воздуха в кузбасском городе

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями о неудовлетворительном состоянии воздуха в Киселевске. К работе были привлечены также специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора.



Истребованы сведения и документы у угледобывающих предприятий Киселевска, в частности, сведения о результатах социально-гигиенического мониторинга с целью определения потенциальных источников негативного воздействия на атмосферный воздух, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.