Прокуратура проверит сообщения о нападении воспитателя детсада на ребенка в Новосибирске

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в одном из детских учреждений Новосибирска произошло нарушение: сотрудница "причинила телесные повреждения" одной из девочек, находящихся в детском саду.

В социальных сетях высказали свое возмущение родители других воспитанников. Они заявили, что персонал детского сада, находящегося в Дзержинском районе города, действительно прибегает к непедагогичным методам воспитания.

Начата проверка выполнения законодательства об образовании и о защите прав ребенка дошкольным учреждением, сообщается в пресс-службе прокуратуры. В случае необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.