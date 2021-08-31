Прокуратура проверит сход вагонов с рейсов в Анжеро-Судженске

Вагоны сошли с железнодорожных путей накануне около 16:00 по местному времени в районе улицы Ленинградской Анжеро-Судженска. В результате неуправляемого движения они вылетели на проезжую дорогу и повредили асфальтированное покрытие. Представители кузбасской транспортной прокуратуры заявили, что разберутся в произошедшем.

– В результате транспортного происшествия произошел сход с пути одного из полувагонов, повреждено дорожное полотно проезжей части и стрелочный перевод, – прокомментировали в ведомстве.

Когда полувагон попытались транспортировать на другой путь, то из-за неисправности стрелочного перевода произошел сход колесной пары локомотива. При этом опрокидывания вагона специалистам удалось избежать, никто из рабочих не пострадал.

Сотрудники прокуратуры уже приступили к проверке исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.