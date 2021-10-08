Прокуратура проверит обстоятельства гибели детей во время пожара в Кузбассе

Трагедия произошла в пгт Крапивино, где 6 октября текущего года загорелся один из жилых домов. После того как огонь был ликвидирован, в помещении обнаружили тела двоих детей. Их мать, пострадавшая при пожаре, была госпитализирована.
‒ Прокуратурой области в связи с этим организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, в том числе об охране их жизни и здоровья, ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело.
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