Прокуратура проверит информацию о сырых котлетах в кемеровской школе

В СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что в школьной столовой Кемерова подавались сырые котлеты.
— В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся в образовательной организации, — рассказали в облпрокуратуре.
Сотрудники ведомства для проведения проверки привлекут территориальный Роспотребнадзор.
Если в ходе изучения информации будут установлены нарушения, надзорные органы примет соответствующие меры для их устранения.
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