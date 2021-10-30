Прокуратура проверит информацию о сырых котлетах в кемеровской школе

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Надзорный орган заинтересовался публикациями о некачественном питании учеников школы в кузбасской столице.

В СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что в школьной столовой Кемерова подавались сырые котлеты.

— В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся в образовательной организации, — рассказали в облпрокуратуре.

Сотрудники ведомства для проведения проверки привлекут территориальный Роспотребнадзор.


Если в ходе изучения информации будут установлены нарушения, надзорные органы примет соответствующие меры для их устранения.

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