Прокуратура проверит информацию о сырых котлетах в кемеровской школе

В СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что в школьной столовой Кемерова подавались сырые котлеты.

— В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся в образовательной организации, — рассказали в облпрокуратуре.

Сотрудники ведомства для проведения проверки привлекут территориальный Роспотребнадзор.

Если в ходе изучения информации будут установлены нарушения, надзорные органы примет соответствующие меры для их устранения.