Прокуратура провела проверку цен на продукты в магазинах Кузбасса

Прокуроры городов и районов провели дополнительные проверки магазинов с привлечением сотрудников Кемеровского УФАС и органом местного самоуправления. Целью этих рейдов было выявление необоснованного роста цен на продукты питания, включая мясо баранины, маргарин, печенье, яблоки, лук репчатый и морковь.

По результатам проверок выяснилось, что в ряде случаев продукты дорожали по объективным причинам, например, сезонный фактор или увеличение спроса. Вместе с тем семь руководителей торгово-розничных сетей в Кемерове, Междуреченске, Новокузнецке, Топках и Новокузнецком районе получили предостережение о недопустимости нарушения законов в области ценообразования.

Соответствующая работа по выявлению необоснованного роста цен продолжается, передает прокуратура Кузбасса.