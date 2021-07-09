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Прокуратура провела проверку цен на продукты в магазинах Кузбасса

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В торговых точках Кемеровской области прошли дополнительные проверки цен на продукты, инициированные прокуратурой региона.

Прокуроры городов и районов провели дополнительные проверки магазинов с привлечением сотрудников Кемеровского УФАС и органом местного самоуправления. Целью этих рейдов было выявление необоснованного роста цен на продукты питания, включая мясо баранины, маргарин, печенье, яблоки, лук репчатый и морковь.


По результатам проверок выяснилось, что в ряде случаев продукты дорожали по объективным причинам, например, сезонный фактор или увеличение спроса. Вместе с тем семь руководителей торгово-розничных сетей в Кемерове, Междуреченске, Новокузнецке, Топках и Новокузнецком районе получили предостережение о недопустимости нарушения законов в области ценообразования.


Соответствующая работа по выявлению необоснованного роста цен продолжается, передает прокуратура Кузбасса.

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