Прокуратура провела проверку информации об обвале штукатурки в подъезде жилого дома в центре Кемерова

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Надзорный орган заинтересовался состоянием дома в Центральном районе кузбасской столицы, в подъезде которого начал разрушаться потолок.

Речь идет о многоквартирном доме по улице Орджоникидзе 7 в Кемерове. Инспекторы получили информацию о том, что в подъезде этого дома с потолка отслоилась штукатурка.


Была организована проверка с привлечением Госжилинспекции и управляющей компании. На месте специалисты обнаружили, что потолок на лестничной площадке действительно испорчен.

— Директору управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона. Также решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, — рассказали в облпрокуратуре.

Ведомство взяло на контроль устранение выявленных нарушений.

Фото: Прокуратура Кемеровской области
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