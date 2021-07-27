Прокуратура провела проверку информации об обвале штукатурки в подъезде жилого дома в центре Кемерова

Речь идет о многоквартирном доме по улице Орджоникидзе 7 в Кемерове. Инспекторы получили информацию о том, что в подъезде этого дома с потолка отслоилась штукатурка.

Была организована проверка с привлечением Госжилинспекции и управляющей компании. На месте специалисты обнаружили, что потолок на лестничной площадке действительно испорчен.

— Директору управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона. Также решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, — рассказали в облпрокуратуре.

Ведомство взяло на контроль устранение выявленных нарушений.