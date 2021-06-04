Прокуратура проведет проверку после травмирования двух юных новокузнечан на горке

В Новокузнецке организована проверка после публикаций об опасной детской горке по улице Петракова 41б. На место выехал прокурор Кузнецкого района.
Так, ведомство в ходе проверки выяснит, насколько обслуживание игровой зоны во дворе жилого дома соответствовало законодательству и была ли обеспечена безопасность детей.
— По итогам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения, — рассказали в областной прокуратуре.
Ранее жители Новокузнецка пожаловались на травмоопасную горку, где пострадал ребенок.
Загрузка комментариев