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Прокуратура прокомментировала обрушение части дома на кузбассовца с внуком

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Житель Кемеровской области заявил, что на него упал кусок лепнины здания. По данному сообщению была организована прокурорская проверка.

В Сети появилась информация, что на одного из пешеходов в Ленинске-Кузнецком обрушилась часть фасада строения. При этом, со слов потерпевшего, в момент происшествия рядом с ним находился несовершеннолетний внук, ребенок не пострадал.


Позже сообщением заинтересовались прокуроры, которые организовали проверку.

Установлено, что в г. Ленинске-Кузнецком на фасаде многоквартирного трехэтажного дома по ул. Григорченкова, 1959 года постройки местами имеются отслоения штукатурного слоя. Проектная толщина стен не нарушена, сквозных повреждений не имеется, прокомментировали в ведомстве.

Вместе с тем выяснилось, что обслуживающая организация ООО "УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого" не надлежащим образом следила за содержанием строения, а также его ремонтом. В результате ее руководителю внесено представление об устранении нарушений законодательства. Дело находится на контроле прокурора города.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасском городе мужчине, проходившему в компании внука мимо одного из домов, упал на голову кусок лепнины здания.

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