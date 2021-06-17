Прокуратура потребовала от главы Минздрава Кузбасса устранить нарушения прав девочки-инвалида

Согласно данным прокуратуры, в ведомство обратилась мама девочки-инвалида, страдающей спинальной мышечной атрофией (СМА). Из-за этого недуга ребенку приходится дышать с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который был предоставлен в рамках паллиативной помощи.

Устройство оказалось очень шумным и мешающим спать, однако после обращения с просьбой заменить его в Минздраве Кузбасса сообщили, что не нашли причин для предоставления другого аппарата ИВЛ.

В ходе проверки прокуратуры установлено, что права ребенка-инвалида были нарушены. В результате министр здравоохранения получил от прокуратуры представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Напомним, ранее этой ситуацией также заинтересовались в следственном комитете.