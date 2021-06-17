Прокуратура потребовала от главы Минздрава Кузбасса устранить нарушения прав девочки-инвалида

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Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин получил представление от прокуратуры, которая потребовала устранить нарушения, выявленные при оказании девочке-инвалиду паллиативной медицинской помощи.

Согласно данным прокуратуры, в ведомство обратилась мама девочки-инвалида, страдающей спинальной мышечной атрофией (СМА). Из-за этого недуга ребенку приходится дышать с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который был предоставлен в рамках паллиативной помощи.


Устройство оказалось очень шумным и мешающим спать, однако после обращения с просьбой заменить его в Минздраве Кузбасса сообщили, что не нашли причин для предоставления другого аппарата ИВЛ.


В ходе проверки прокуратуры установлено, что права ребенка-инвалида были нарушены. В результате министр здравоохранения получил от прокуратуры представление с требованием устранить выявленные нарушения.


Напомним, ранее этой ситуацией также заинтересовались в следственном комитете.

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