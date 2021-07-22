Прокуратура перечислила причины закрытия одного из ТЦ в Кемерове

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Кузбасская прокуратура раскрыла причины, по которым было принято решение запретить эксплуатацию одного из торговых центров в столице региона.

Согласно сообщению прокуратуры области, торговый центр "Вселенная", расположенный в Ленинском районе Кемерова, был закрыт из-за ряда грубых нарушений в сфере противопожарной безопасности, которые выявлены в ходе проверки прокуратуры в июне текущего года.


В частности, в здании не функционируют автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения и система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием приостановить эксплуатацию ТЦ. В настоящее время здание "Вселенной" опечатано на неопределенный срок.


Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала о закрытии крупного торгового центра.

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