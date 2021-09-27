Прокуратура организовала проверку после отказа кузбасских машинистов от работы

Как сообщается, 13 из 22 машинистов АО “Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление” уведомили директора компании о прекращении работы, объясняя это тем, что на их рабочих местах сложились условия, которые могут быть опасны для здоровья и жизни. Дело в том, что после сокращения штата помощников машинистов локомотивом управляет один человек. При этом тепловозы организации не имеют автоматических систем безопасности.

В обращении к руководству машинисты также отметили, что сокращение помощников ставит под угрозу не только жизнь и здоровье людей, но и сохранность имущества компании.

После публикации информации в СМИ делом заинтересовалась прокуратура, передает ФАН со ссылкой на источник. Сотрудникам ведомства предстоит проверить, нарушаются ли права машинистов в связи с исключением их помощников из производственного звена.