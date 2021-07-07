Прокуратура организовала проверку по информации о загрязнении кемеровской Искитимки

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Правоохранители, заметив информацию о сбросе отходов в реку, расположенную в кузбасской столице, начали разбираться в обстоятельствах загрязнения водоема.

Данные о сливе нечистот в кемеровскую реку силовикам удалось выявить в ходе мониторинга СМИ. Проверочные мероприятия были инициированы и. о. природоохранного прокурора. К ним также были привлечены специалисты Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

- В ходе проверки будет установлен владелец сбросных сооружений, категория сбрасываемых вод, а также основания использования водного объекта, - уточнили в прокуратуре Кузбасса.

По результатам соответствующих мероприятий сотрудники надзорного ведомства примут комплекс мер реагирования, направленный на устранение установленных нарушений.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Кузбасса

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