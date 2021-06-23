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Прокуратура организовала проверку из-за сообщений о черном дыме из труб кузбасской электростанции

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Жалобы на Калтанскую ГРЭС от местных жителей стали причиной проверки, инициированной надзорным органом.

Осмотр предприятия был организован после соответствующей публикации. Организацию проверят на предмет исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха. К мероприятиям были привлечены и специалисты Росприроднадзора.


В том же случае, как отметили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса, если нарушения будут выявлены на объекте, то представители ведомства примут комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение.


Напомним, что ранее стало известно, что опасные примеси были зафиксированы в воздухе Новокузнецка. Также сообщалось, что прокуратура определила загрязняющие воздух предприятия в Кузбассе.

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