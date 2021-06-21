Прокуратура определила загрязняющие воздух предприятия в Кузбассе

Не все компании в Кузбассе привели свои объекты в соответствие с новыми правилами установления санитарно-защитных зон предприятиями, эксплуатирующими источники химического и физического воздействия на окружающую среду. Необходимы такие зоны для обеспечения безопасных условий проживания населения и ограничения вредного воздействия объекта на окружающую среду. Приняты правила были в 2018 году Правительством РФ.

Так, нарушения были установлены в работе следующих угледобывающих компаний: ООО Разрез «Кайчакский-1», АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», ООО «Шахта «Листвяжная», ООО «Краснобродский Южный», ООО ГОФ «Анжерская», ООО «Разрез Евтинский Новый».

Нарушения аналогичного свода правил были выявлены и в организациях, производящих тепловую энергию: ООО «ТеплоЭнергоСбыт», ООО «Энергоресурс»; минеральные тепло-и звукоизоляционных материалы: ООО «Инертник»; эксплуатирующие объекты захоронения отходов: ООО «Полигон», ООО «Белсах+».

- Ко всем нарушителям приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в прокуратуре Кузбасса.

Также уточняется, что проект санитарно-защитной зоны был разработан специалистами ООО ГОФ «Анжерская» по представлению природоохранного прокурора. Им же определены размеры соответствующей зоны, а также ее границы. Решение было одобрено санитарно-эпидемиологической проверкой. Были начаты лабораторные исследования атмосферного воздуха и шума в зоне влияния предприятия. Разработкой аналогичных проектов занялись и специалисты компаний: ООО «ТеплоЭнергоСбыт», ООО «Инертник».

Остальные предприятия были обязаны выполнить те же работы в судебном порядке. Были также установлены и конкретные сроки, однако о них не сообщается. Уточняется, что судебное решение уже исполнила угольная компания «Северный Кузбасс», а именно – соответствующие меры были приняты в апреле 2021 года. Управлением регионального Роспотребнадзора было принято решение о том, чтобы установить для предприятий компании санитарно-защитные зоны.