Прокуратура ограничила доступ к опасному зданию в Кузбассе

В селе Евтино Беловского района была проведена прокурорская проверка из-за сообщений об опасности одного из заброшенных строений. Вместе с главой поселения был произведен осмотр здания, после чего правоохранители огородили объект светоотражающей лентой.

Выяснилось, что опасной постройкой владеет жительница села Каракан, расположенного поблизости, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Правоохранители подали на владелицу аварийного здания в суд с требованием ограничить свободный доступ к зданию. Иск находится на рассмотрении.