Прокуратура обязала кемеровчанина убраться на захламленном балконе

О скоплении кемеровчанином множества вещей на балконе прокуратуре удалось узнать в ходе мониторинга СМИ.

По информации была организована проверка, в ходе которой было установлено, что находится предмет содержания публикации в доме № 127 по улице Красноармейской. Сами вещи, находившиеся на балконе, могли в любой момент свалиться вниз, из-за чего представлялась непосредственная опасность для других горожан, которые проходят мимо или находятся на придомовой территории.

- По поручению прокуратуры города силами специалистов Государственной жилищной инспекции Кузбасса, отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района ГУ МЧС России по Кемеровской области, ООО РЭУ-7 приняты меры для устранения нарушений, - уточнили в ведомстве.

Оказалось, что вещи, находившиеся на балконе кемеровчанина, оказались там в связи с ремонтом. Управляющая организация направила собственнику квартиры предписание, а после балкон оказался полностью очищен, вся опасность для других горожан была ликвидирована.