Прокуратура обозначила основные причины массового закрытия ТЦ в Кемерове

По данным надзорного органа, проверки кемеровских торговых центров с привлечением специалистов по пожарному надзору проводились в период с мая по июль текущего года. В результате на объектах были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности, что послужило причиной приостановки их деятельности.

Под соответствующие санкции попали следующие торгово-развлекательные центры: "Лапландия", "Маяк", "Вселенная", "Гринвич" и "Спутник".

В основном проверка выявляла в ТЦ неисправности автоматической пожарной сигнализации и установки пожаротушения, отсутствие запасных выходов на случай эвакуации, несоответствие систем пожаротушения требованиям законов и другие грубые нарушения.

- По каждому торговому центру органом пожарного надзора сделан вывод о том, что указанные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, - говорится в официальном сообщении прокуратуры.

В результате указанные торговые центры оказались закрыты для посещения.