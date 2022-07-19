Прокуратура обнаружила угрозу для жизни детей на площадке в кузбасском городе

Ленинск-кузнечане заметили на одной из детских площадок часть металлического объекта, выступающую из-под земли. Потенциально опасный элемент находился у игрового комплекса вблизи дома №5 по проспекту Кольчугинскому. По данному сообщению была проведена проверка, которая выявила нарушение требований законодательства.
‒ Установлено, что на площадке около элемента "скалодром" выступает металлический уголок, который создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.
Руководителю управляющей компании ООО "Модуль+" было внесено представление об устранении нарушений. Металлический уголок ликвидировали.
Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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