Прокуратура обнаружила серьезные нарушения в работе "Питеравто" в Новокузнецке

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Транспортное предприятие, которое начало работу в южной столице Кузбасса после проведения масштабной реформы, допустило грубые нарушения в организации деятельности.

Надзорный орган в Новокузнецке провел проверку, показавшую, что руководством ООО "Питеравто" были допущены явные нарушения законодательства в части графиков сотрудников и их профподготовки, которая, как оказалось, вовсе не проводилась.

– Не соблюдается режим рабочего времени и времени отдыха водителей ТС, должностными лицами ООО "Питеравто" не проводятся мероприятия по совершенствованию водителями навыков оказания первой помощи, – сообщили в городской прокуратуре.

Ведомство внесло гендиректору транспортной компании представление с требованием исправить ситуацию, также он получил дисциплинарное наказание, после чего нарушения были устранены. Также замначальника предприятия был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда).

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