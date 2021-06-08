Прокуратура намерена судиться с мэрией Кемерова из-за эксплуатации аварийной школы

Выездное совещание с участием прокурора Александра Блошкина, мэра города Кемерово Ильи Середюка и руководителем школы состоялось в здании среднего учебного образовательного учреждения № 18.

В ходе встречи им удалось обсудить вопрос обеспечения безопасности детей и учителей, а также других сотрудников, работающих на объекте. Кроме того, на совещании было отмечено разрушение наружных стен и цоколя здания, а также аварийное состояние мастерских. По этой причине в результате переговоров всем стало очевидно, что школе необходим капитальный ремонт.

Отмечается, что еще в апреле минувшего года прокурор кузбасской столицы предъявил градоначальнику требование решить проблему с состоянием здания, но нарушения устранены не были и по этой причине областная прокуратура решила обратиться в суд.

В завершении встречи прокурор предоставил главе Кемерова и директору школы копии исков, согласно которым администрация города и руководство учебного учреждения обязаны исследовать проблему и провести в здании капитальный ремонт, а также снести аварийные мастерские, передает пресс-служба региональной прокуратуры.