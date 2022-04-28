Прокуратура начала проверку в связи с гибелью рыбы в кузбасском водоеме

По факту массовой гибели рыбы в одном из водоемов Прокопьевского муниципального округа организована прокурорская проверка. Отмечается, что ранее местные граждане обнаружили на берегу мертвых обитателей водоема.
– В ходе проверки, проводимой с участием инспекторов Кемеровского отдела Росрыболовства, будут установлены причины гибели рыбы, дана оценка соблюдению требований водного законодательства и законодательства об охране водных биоресурсов и среды их обитания, – сказали в надзорном ведомстве.
Таким образом, если нарушения подтвердятся, то виновник будет вычислен и наказан по закону.
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