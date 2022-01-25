Прокуратура начала проверку после жалобы на опасный ремонт крыши в Новокузнецке

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Надзорный орган заинтересовался нарушениями правил безопасности при ремонте крыши дома на проспекте Дружбы, 12 в Новокузнецке.

Оказалось, что сообщение об опасном ремонте крыши прокуроры заметили на просторах Сети. После получения информации специалисты выдвинулись на указанный в жалобе адрес в Центральном районе южной столицы Кузбасса, чтобы проверить наличие нарушений правил безопасности при обновлении кровли.


На месте представители надзорного органа установили, что подрядчик "Сантехстроймонтаж" проводил выполнение всех работ без каких-либо недочетов: границы опасных зон определены, обеспечена установка временных ограждений.

Проверка продолжается, в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения, – прокомментировали в ведомстве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала читателям, что рабочие сбрасывали строительный мусор с крыши на тротуары с пешеходами в Новокузнецке.

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