Прокуратура начала проверку после жалобы на опасный ремонт крыши в Новокузнецке

Оказалось, что сообщение об опасном ремонте крыши прокуроры заметили на просторах Сети. После получения информации специалисты выдвинулись на указанный в жалобе адрес в Центральном районе южной столицы Кузбасса, чтобы проверить наличие нарушений правил безопасности при обновлении кровли.

На месте представители надзорного органа установили, что подрядчик "Сантехстроймонтаж" проводил выполнение всех работ без каких-либо недочетов: границы опасных зон определены, обеспечена установка временных ограждений.

– Проверка продолжается, в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения, – прокомментировали в ведомстве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала читателям, что рабочие сбрасывали строительный мусор с крыши на тротуары с пешеходами в Новокузнецке.