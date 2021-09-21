Прокуратура начала проверку после падения ребенка на детской площадке в кузбасском городе

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Надзорный орган заинтересовался информацией о рухнувших вместе с ребенком качелях в Юрге.

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Мира, 9 в Юрге. На детской площадке была установлена игровая конструкция, которая могла травмировать детей.


Металлическая конструкция в виде бегемота упала вместе с ребенком, когда тот на нее забрался.

— В связи с этим организована проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, правил установки и использования игровых и спортивных площадок, — рассказали в облпрокуратуре.

Проверкой займется Юргинская межрайонная прокуратура. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

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