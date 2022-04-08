Прокуратура начала проверку после обвала на шахте в Кузбассе

Согласно официальной информации, на шахте "Талдинская - Западная - 1" в поселке Большая Талда Прокопьевского района произошло обрушение при проведении проходческих работ. Из-за этого в тупиковой выработке оказались заблокированы два работника. Они живы, связь с ними поддерживается. Сейчас работы на данном участке приостановлены, специалисты разбирают завалы. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Кроме того, в ОАО "СУЭК-Кузбасс", в которую входит шахта "Талдинская - Западная - 1", рассказали, что подача воздуха работникам осуществляется в необходимом объеме. Для восстановления доступа к людям задействованы все ресурсы. По предварительной информации, горняки травм не получили, сообщает ТАСС.

Напомним, что сегодня произошел обвал на кузбасском угольном предприятии.