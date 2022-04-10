Прокуратура начала проверку по факту затопления жилых домов в Калтане

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, орган инициировал проверку данных о исполнения законодательства о защите населения и территорий от ЧС после частичного подтопления территории Калтанского городского округа

– Установлено, что в связи с затором льда на реке Кондома начался подъем уровня воды, в результате этого подтопленными оказались дачные и садовые участки, а также часть частного сектора в поселке Малиновка и селе Сарбала Калтанского городского округа, – следует из текста сообщения.

Отмечается, что по итогам проверки специалисты дадут оценку своевременности действий профильных служб и должностных лиц, а также принятия мер, направленных на предотвращение ЧС.