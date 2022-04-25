Прокуратура начала проверку по факту смертельного ЧП на шахте в Кузбассе

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку на предмет исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте "Ерунаковская – VIII" в Новокузнецком муниципальном районе, где в понедельник, 25 апреля, на одном из участков произошел прорыв водоотлива, в результате чего погиб человек.

– Работы приостановлены, ведется эвакуация работников, –следует из сообщения кузбасских прокуроров.

На место инцидента уже выехал и.о. Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.