Прокуратура начала проверку по факту пожара в кузбасской гостинице

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Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту пожара в одной из местных гостиниц, в результате которого оказалось уничтожено имущество на площади 1 500 кв. метров.

Прокуратура занялась проверкой по факту пожара в гостинице на улице Ленинская в селе Красный Яр Ижморского муниципального округа. Отмечается, что в ходе проверки планируется установить " соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности". При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

– Произошло возгорание кровли частной гостиницы. По предварительным данным, пострадавших нет, площадь пожара составила 1500 кв. м, – сказали в прокуратуре.

В ГУ МЧС по Кузбассу уточнили, что сигнал о возгорании в гостинице поступил сегодня в пятницу, 6 мая, в 1:19. На тушение на восьми автоцистернах были направлены 30 борцов с огнем. Ликвидировать пламя удалось в 4:43. Причины произошедшего предстоит выяснить специалистам.

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