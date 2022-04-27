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Прокуратура начала проверку по факту крупного пожара в кузбасском ТЦ

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Кузбасская прокуратура инициировала проверку после воспламенения в здании с торговыми площадями, которое произошло посреди дня в центре Киселевска.

После возгорания в крупном ТЦ в центре города Киселевск прокуратура организовала проверку на соблюдение требований законодательства о противопожарной безопасности, следует из текста, размещенного на официальном сайте надзорного органа.


Известно, что на место пожала выезжал городской прокурор. Сейчас ситуация находится на контроле высшего руководства регионального ведомства.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что МЧС раскрыло подробности крупного пожара в ТЦ в центре Киселевска.

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