Прокуратура Кузбасса заинтересовалась информацией о видеокамерах в школьном туалете

Представители прокуратуры КО увидели в социальных сетях пост с информацией, что якобы в мужском туалете в школе №8 установили камеры по причине порчи имущества и курения.

Позже директор учебного заведения опровергла данный факт, сказав, что дополнительное видеонаблюдение ставили только в гардеробе, коридорах и у раковин в проходной зоне.

Прокуратурой Кузбасса организована проверка, в рамках которой будет понятно насколько законны действия администрации школы, передает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Напомним, ранее установленная камера видеонаблюдения в туалете повергла в шок жителей кузбасского города.