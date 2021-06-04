Прокуратура Кузбасса выявила находящиеся в аварийном состоянии школу и детский сад

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В двух городах Кемеровской области сотрудники прокуратуры обнаружили образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии. В результате возбуждено уголовное дело и принято решение о сносе.

Согласно данным прокуратуры, в Междуреченске проверка выявила опасное состояние одной из местных школ. Руководитель Междуреченского городского округа получил представление. После этого на проведение обследования конструкций школы было выделено 1,8 миллиона рублей и возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").


Проверка также выявила аварийное состояние корпуса детского сада в Новокузнецке. По решению суда, эксплуатировать его было запрещено. Теперь ведется работа по организации сноса здания, передает прокуратура Кузбасса.

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