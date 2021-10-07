Прокуратура Кузбасса проверит сообщение о ходившем по школе без обуви ученике

Сотрудники прокуратуры города Кемерово заинтересовались информацией о возможном нарушении прав школьника начальных классов. Напомним, что мать третьеклассника заявила о том, что ее ребенка заставили ходить по школе в одних носках, потому что мальчик забыл дома сменную обувь.

‒ Поручено провести проверку по данному факту и в случае выявления нарушений принять комплекс мер реагирования для их устранения, ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Отмечается, что объектом проверки станет исполнение требований законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних.