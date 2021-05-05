Прокуратура инициировала проверку в кузбасской школе после конфликта между учителем и учеником

Из свежих данных от региональных следует, что конфликт между учеником восьмого класса и педагогом, который ставший причиной разбирательств, произошел еще в марте 2021 года на уроке математики в МБОУ "ООШ №16".

В тот день произошедшее в классе попало было заснято на камеру, а в конце апреля запись с инцидентом просочилась в социальные сети. В департаменте пояснили, что на момент проверки претензии школьник и учитель друг к другу не имели.

При этом сам ребенок снятые материалы на всеобщее обозрение не выкладывал. Однако информацию о конфликте юноша передал бывшему учителю информатики, работавшему в учреждении до декабря 2020 года.

В департаменте образования Кузбасса заявили, что в настоящее время на основании требования Гурьевской межрайонной прокуратуры в школе проводится внеплановая проверка, по результатам которой будут приняты меры, передает сайт VSE42.Ru.