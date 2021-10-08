Прокуратура и СК проведут проверки по факту падения подростка в кемеровской школе

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СК и прокуратура Кемеровской области сообщили о проведении проверок в связи с травмированием подростка в одной из школ кузбасской столицы.

Сегодня утром, 8 октября, появились сообщения о падении школьника с перил в одном из городских образовательных учреждений. В СУ СК по региону отметили, что 14-летний восьмиклассник получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. В настоящее время проводится доследственная проверка.


Помимо этого, свою проверку проведет и областная прокуратура. Она намерена установить исполнение законодательства об образовании, защите прав несовершеннолетних, в том числе об охране их жизни и здоровья.


По результатам проверок будут приняты необходимые решения.


Напомним, в одной из школ Ленинского района города Кемерова травмы в результате падения получил школьник. Позже власти описали обстоятельства произошедшего.

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