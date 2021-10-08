Прокуратура и СК проведут проверки по факту падения подростка в кемеровской школе

Сегодня утром, 8 октября, появились сообщения о падении школьника с перил в одном из городских образовательных учреждений. В СУ СК по региону отметили, что 14-летний восьмиклассник получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Помимо этого, свою проверку проведет и областная прокуратура. Она намерена установить исполнение законодательства об образовании, защите прав несовершеннолетних, в том числе об охране их жизни и здоровья.

По результатам проверок будут приняты необходимые решения.

Напомним, в одной из школ Ленинского района города Кемерова травмы в результате падения получил школьник. Позже власти описали обстоятельства произошедшего.