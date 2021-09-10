Прокуратура через суд заставила власти в Кузбассе отремонтировать деревенский мост

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Аварийное состояние моста через реку Писаная в деревне Малиновка в Яшкинском районе Кемеровской области стало поводом для обращения надзорного органа в суд с иском о понуждении местных властей к действиям по ремонту.

Так, в ходе проверки специалистам удалось установить, что настил моста в деревне Малиновка имеет сквозные провалы, а проезд машин и проход через него людей может нести опасность жизни и здоровью граждан.


В суде ответчики, в числе которых оказался и глава муниципального округа, согласились с требованиями прокурора и признали исковые требования. В настоящий момент перед администрацией поселения стоит задача выделить деньги на капитальный ремонт и провести восстановительные работы на объекте в срок до 01 октября 2021 года.


Реальное устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

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