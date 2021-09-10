Прокуратура через суд заставила власти в Кузбассе отремонтировать деревенский мост

Так, в ходе проверки специалистам удалось установить, что настил моста в деревне Малиновка имеет сквозные провалы, а проезд машин и проход через него людей может нести опасность жизни и здоровью граждан.

В суде ответчики, в числе которых оказался и глава муниципального округа, согласились с требованиями прокурора и признали исковые требования. В настоящий момент перед администрацией поселения стоит задача выделить деньги на капитальный ремонт и провести восстановительные работы на объекте в срок до 01 октября 2021 года.

Реальное устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.