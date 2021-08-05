Прокуратура через суд потребовала от РЖД компенсацию семье погибшего кузбассовца

Внимание на происшествие, случившееся на железной дороге в Кузбассе, новокузнецкой транспортной прокуратуры обратила жительницы поселка Чугунаш Таштагольского района. По ее обращению была организована проверка, вследствие которой было установлено, что трагический инцидент произошел в мае текущего года.

- <…> в результате травмирования железнодорожным подвижным составом погиб местный житель, на иждивении которого находились пятеро несовершеннолетних детей, - уточнили в пресс-службе западно-сибирской транспортной прокуратуре.

С материалами представитель надзорного органа обратился в городской суд Таштагола с исковым заявление к ОАО «Российские железные дороги» о возмещении компенсации семье скончавшегося причиненного морального вреда в размере полутора миллионов рублей.