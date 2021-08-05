Прокуратура через суд потребовала от РЖД компенсацию семье погибшего кузбассовца

0
Фото:  

Житель Кемеровской области погиб после травмирования на железнодорожных путях, оставив пятерых детей без кормильца. Из-за происшествия надзорный орган обратился в суд с иском о возмещении его семье крупной компенсации.

Внимание на происшествие, случившееся на железной дороге в Кузбассе, новокузнецкой транспортной прокуратуры обратила жительницы поселка Чугунаш Таштагольского района. По ее обращению была организована проверка, вследствие которой было установлено, что трагический инцидент произошел в мае текущего года.

- <…> в результате травмирования железнодорожным подвижным составом погиб местный житель, на иждивении которого находились пятеро несовершеннолетних детей, - уточнили в пресс-службе западно-сибирской транспортной прокуратуре.

С материалами представитель надзорного органа обратился в городской суд Таштагола с исковым заявление к ОАО «Российские железные дороги» о возмещении компенсации семье скончавшегося причиненного морального вреда в размере полутора миллионов рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27768

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined