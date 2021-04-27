Прокопьевский рецидивист избил и ограбил возвращавшуюся ночью домой девушку

Накануне в Прокопьевске горожанин напал на 20-летнюю девушку, которая ночью шла от подруги домой. Он избил ее, а находящиеся при ней дорогие украшения забрал с собой.

– К ней сзади подошел неизвестный мужчина, ударил в лицо, заставил отдать ему золотые браслет, цепочку и три кольца, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 75 000 рублей. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь, – сообщили в областном ГУ МВД.

Нападение закончилось для девушки переломом челюсти. Правоохранители задержали нападавшего, которым оказался ранее судимый 41-летний местный житель, который вышел на свободу в 2019 году. Выяснилось, что краденое золото он сбыл в комиссионке, а телефон выкинул. Имущество разыскали и вернули владелице, однако гаджет уже был разбит.

Силовики возбудили уголовное дело о разбое по ч.1 ст. 162 УК РФ. Агрессора заключили под стражу, ему грозит до восьми лет колонии.