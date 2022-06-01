Прокопчане в социальной сети пожаловались на бездействие рабочих, не желающих устранять утечку городской воды на территории возле дома на улице Зои Космодемьянской, 62.
– Cкоро рядом двор топить начнет, а все бездействуют. Администрация молчит!!! Что делать, если от нас отказался ЖЭК и жители этого дома стали заложниками данной ситуации! – сокрушился автор поста во "ВКонтакте".
Судя по фотографиям, на дороге образовались огромные лужи, что существенно затрудняет передвижение пешеходов по участку. К слову в "грязевом месиве" могут застрять и проезжающие машины.
Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"
Загрузка комментариев