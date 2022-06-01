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Прокопьевский двор превратился в "болото" из-за утечки воды

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Фото:  

В кузбасском городе произошла утечка воды, которая разлилась на обширную территорию, превратив участок у жилых домов в городское "болото".

Прокопчане в социальной сети пожаловались на бездействие рабочих, не желающих устранять утечку городской воды на территории возле дома на улице Зои Космодемьянской, 62.

Cкоро рядом двор топить начнет, а все бездействуют. Администрация молчит!!! Что делать, если от нас отказался ЖЭК и жители этого дома стали заложниками данной ситуации! сокрушился автор поста во "ВКонтакте".

Судя по фотографиям, на дороге образовались огромные лужи, что существенно затрудняет передвижение пешеходов по участку. К слову в "грязевом месиве" могут застрять и проезжающие машины.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

Да!
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