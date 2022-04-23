Прокопьевские власти раскрыли расписание автобусов в пасхальную ночь

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Власти Прокопьевска озвучили актуальные данные о том, откуда граждан будет развозить по домам общественный транспорт.

Так, прокопчане смогут принять участие в богослужениях уже предстоящей ночью 23 апреля с 23:30 по местному времени и до 4:00 следующего дня 24 апреля. До домов всех граждан развезет пассажирский транспорт, который будет курсировать по следующему маршруту:

  • СК "Снежинка" - м. "Фаворит" - м. "Россия" - м. "Ромашка" - м. "Мария-Ра" – Старый замок – м. "Эверест" - м. "Фрегат" - собор Рождества Иоанна Крестителя.

Время отправления автобуса:

  • от СК "Снежинка" - 23.00 час.;
  • от собора Рождества Иоанна Крестителя - по окончанию службы.
Да!
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