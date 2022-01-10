Прокопьевские дети организовали смертельно опасный досуг

В Сети прокопчане разместили информацию, что местные школьники ради развлечения подвергают себя смертельной опасности: несовершеннолетние цепляются за трамвайный вагон и "катаются", скользя ногами по рельсам.

При этом когда ребята устают от развлечений, то просто на ходу спрыгивают с путей.

– Вдруг откажут тормоза или еще что-нибудь, это же техника! – выразил волнение автор.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что дети в кузбасском городе напугали жителей опасными играми.